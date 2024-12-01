CENTRE AZUREEN DE PILOTES « CAP»

======== EXTRAIT ======== STATUTS REVISES DE L’ ASSOCIATION ========

1er décembre 2024



IDENTITE ET STRUCTURE JURIDIQUE

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 qui a pour nom :

Centre Azuréen de Pilotes — CAP —



Notre association est un organisme déclaré de pratique du pilotage des ULM 3 axes, à l’exclusion des autres catégories d’ULM.

Notre association s’adresse obligatoirement à des pilotes possédant leur Brevet – licence de

pilote ULM en règle.

Elle permet de maintenir les compétences nécessaires au vol solo, aux communications

radio et à l’emport passagers ainsi qu’à d’autres qualifications telles que la navigation

aérienne.



Toute activité commerciale telle que la formation en vue de l’obtention du brevet – licence ou

baptême de l’air, vol d’initiation ou autre est interdite.

Notre association met à la disposition de ses adhérents les moyens nécessaires à la pratique

de l’ ULM 3 axes (avion, équipements, assurance, intendance).

Les principes de notre aéro-club sont basés sur le bénévolat. Il est géré par un Comité

Directeur (CODIR) composé au moins de 2 des 3 membres titulaires du Bureau : le Président,

le Trésorier et / ou le Secrétaire